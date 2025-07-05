Сестра Жанны Фриске в слезах вышла на связь из больницы

Сестра певицы Жанны Фриске Наталья вышла на связь с подписчиками в социальных сетях. Она призналась, что попала в больницу из-за воспаления шейных лимфоузлов, сообщает Super .

Фриске опубликовала несколько фотографий из больницы. У нее держится температура, а также отекло все тело. Блогер понадеялась, что ее не положат в стационар.

«Не хочу лежать в больнице. В 36-й опять», — заявила Фриске.

Позже она опубликовала новое фото больничной койки. Она призналась, что происходящее ее пугает.

Ее сестра Жанна Фриске скончалась в 2015 году от агрессивной формы рака головного мозга. Ее единственного сына воспитывает Дмитрий Шепелев. Семья Фриске в конфликте с телеведущим. Родственники заявляют, что он не дает им общаться с внуком Платоном.