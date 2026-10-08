Селин Дион упала на сцене во время концерта в Париже

Популярная канадская певица Селин Дион упала на сцене во время исполнения песни Dans un autre monde на концерте в Париже, сообщает 1news.az .

На опубликованных кадрах видно, как исполнительница хита My Heart Will Go On падает на сцене, но быстро поднимается, показывает, что с ней все в порядке, и продолжает выступление.

Предположительно, Селин Дион упала из-за своей одежды — брюки певицы могли зацепиться за каблук.

В сентябре 2026 года Селин Дион вернулась на сцену после шестилетнего перерыва. Артистка выступила на арене Plenitude в Париже с программой из 25 песен, концерт длился более двух часов. Певица была вынуждена сократить концертную деятельность из-за синдрома мышечной скованности, о котором сообщила в 2022 году. В 2026–2027 годах она даст серию концертов в Париже, которая завершится в мае 2027 года.

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