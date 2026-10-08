«Слишком жирная»: пермяк-сектант потребовал от многодетной жены продать квартиру

Мария поделилась, что с 2022 года ее муж начал регулярно посещать православную общину якобы поправить здоровье. Визиты продолжались несколько лет, но в феврале 2025 года супруг неожиданно потребовал развод, хотя пара воспитывает сыновей-подростков. Он также потребовал продать их семейную 3-комнатную квартиру и отдать ему половину вырученных денег.

Муж установил железную дверь в комнате, мешал спать детям, а в августе текущего года, после ссоры, схватил своего сына за горло. Мария с детьми решила выставить квартиру на продажу.

Многодетная мать уверена, что агрессия и странное поведение бывшего мужа напрямую связаны с влиянием общины.

Мария жила со своим супругом более 10 лет. От первого брака у нее есть старший сын, со вторым мужем в браке появились еще два сына. Сейчас младшим 10 и 13 лет. В феврале 2005 года супруг Марии резко объявил о разводе. После развода бывший муж захотел продать их трехкомнатную квартиру и получить 50% от суммы. Мария объяснила, что в квартире нет выделенных долей для детей.

«Нам он заявил, что ему нужны деньги. Он сказал: „У меня обязательства“. Он нас торопил с продажей, ему нужно было срочно продать. При этом я его знаю как человека прагматичного и расчетливого. Для него не характерно, чтобы он с головой куда-то побежал и отнес кому-то деньги. В его голове что-то происходило. Он стал очень агрессивный», — вспоминает Мария.

По ее словам, пермячка отказалась продавать квартиру, после чего бывший муж вернулся домой и решил брать семью измором. Мужчина поставил в комнату с балконом железную дверь и утверждал, что «трехкомнатная квартира слишком жирная для них троих». Кроме того, он поделил полки в холодильнике и сказал, что не дай бог кто-то что-то оттуда возьмет.

Мария отметила, что во время одного из конфликта бывший муж ее ударил. Женщина обратилась в суд, экс-супруга признали виновным в административном правонарушении, он получил 10 суток ареста. Затем во время очередной ссоры мужчина выбросил велосипед сына на лестничную клетку и схватил его за шею.

Мать снова обратилась в полицию. Экс-супруг получил второе административное правонарушение и штраф в 10 тысяч рублей. Бывший муж держал в страхе семью примерно полгода. Устав от домашнего террора, Мария наняла риелтора и выставила квартиру на продажу. Мария уверена, что стремительный развод и борьба за продажу квартиры — это следствие визитов в православную общину.

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