Владимир Путин отмечал день рождения с экс-канцлером ФРГ Герхардом Шредером

Глава государства Владимир Путин отмечал день рождения в компании бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, сообщает пресс-служба Кремля.

Накануне президенту РФ исполнилось 74 года. Одними из первых поздравительные телеграммы Путину отправили из Туркмении, КНДР, Китая, Беларуси и Армении.

«Владимир Путин накануне утром из сообщений СМИ узнал, что в Москве находится Герхард Шредер, который приехал по делам компании „Глобус“», — говорится в сообщении.

Российский лидер пригласил своего давнего друга в гости в свой день рождения.

Герхард Шредер занимал пост канцлера Германии с 1998 по 2005 годы. У Путина и Шредера сложились крепкие дружеские отношения, которые сохранились после отставки немецкого политика.

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