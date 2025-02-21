Скрытая угроза: врач рассказала, какие опасности таят привычные продукты

Врач Сережина: добавки в продуктах могут вызывать рак и влиять на мозг

Сегодня магазины пестрят разнообразием продуктов, которые кажутся идеальными: фрукты, выглядящие так, словно только что сорваны с ветки, или мясо, обещающее исключительное качество. Однако за привлекательным видом могут скрываться вещества, способные нанести вред организму. Об этом РИАМО сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Начать стоит с канцерогенов — это элементы, увеличивающие риск развития рака. Они могут нарушать работу клеток, провоцируя их превращение в злокачественные. Канцерогены делятся на эндогенные, вырабатываемые организмом, и экзогенные — попадающие извне. Последние включают токсины в пище, копченые продукты и химические добавки. Алкоголь занимает первое место среди факторов риска: он способствует развитию рака желудка, печени, молочной железы. Неважно, о каком спиртном идет речь, — его влияние на организм всегда отрицательное.

Опасность представляет и красное мясо. Несмотря на пользу для кроветворения, при его переваривании образуются вещества, раздражающие кишечник. Промышленные мясные продукты, такие как колбасы, содержат нитриты, которые превращаются в канцерогенные соединения. Фрукты и овощи тоже не всегда безопасны: избыточное использование удобрений приводит к накоплению нитратов, которые в организме трансформируются в канцерогены. Особенно рискованны обработанные продукты, сохраняющие товарный вид благодаря химическим составам.

«Копчености и жареная пища также опасны. Во время копчения или жарки выделяются вещества, повреждающие клетки. Бензопирен и акриламид, образующиеся в таких условиях, считаются мощными канцерогенами. Даже любимый шашлык при неправильном приготовлении становится источником токсичных соединений», — сказала врач.

Соленья, несмотря на свою популярность, тоже могут скрывать угрозу. В процессе засолки выделяются вещества, увеличивающие риск онкологии. Исключение — квашеная капуста, если ее не подвергать термической обработке. К соусам, маргаринам и майонезу тоже нужно подходить с осторожностью: трансжиры в их составе нарушают обмен веществ и усиливают вероятность хронических заболеваний.

«Сладкие напитки и фастфуд заслуживают особого внимания. Красители и подсластители, содержащиеся в них, повышают риск рака. Например, аспартам может преобразовываться в токсичные соединения, влияющие на мозг. Не стоит забывать: идеально выглядящий продукт с длинным перечнем ингредиентов на упаковке — не лучший выбор», — добавила Сережина.

Следует внимательно относиться к составу и избегать очевидно обработанных продуктов. Предотвратить нежелательные аллергические реакции можно при помощи комплексного исследования для оценки пищевой непереносимости на восприимчивость к 286 аллергокомпонентам всего за одно взятие биоматериала.