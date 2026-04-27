Скачок температуры от -8 до +21 — стресс для организма: чем опасны погодные качели

При резком потеплении сосуды работают в экстренном режиме, что особенно опасно для людей с хроническими заболеваниями, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

Снежная и холодная погода, которая удивила жителей столичного региона 27 апреля, будет отступать постепенно. Но уже 4 мая синоптики прогнозируют 20-градусную жару.

«Резкий скачок температуры с минуса на плюс — это несомненный стресс для организма. В норме человек обладает механизмами терморегуляции, которые позволяют адаптироваться к изменениям погоды. Однако когда перепад происходит слишком быстро, например, с −8 до +20 градусов за несколько дней, вегетативной нервной системе приходится работать в экстренном режиме: сосуды то резко сужаются от холода, то расширяются при потеплении», – сказала Уланкина.

Она добавила, что у здоровых людей это вызывает лишь временный дискомфорт, но у людей с хроническими заболеваниями (особенно с гипертонией, атеросклерозом, сердечной недостаточностью) такие качели могут спровоцировать скачки давления, головные боли, слабость, даже риск кризов.

«Тем не менее «сломаться» от перепадов погоды, то есть получить тяжелое органическое поражение, человек не может: организм со временем адаптируется к любым климатическим условиям. Опасны не сами перепады, а сопутствующие им нагрузки: если в такие дни одеваться не по погоде, не контролировать давление, мало спать, много нервничать и так далее. Поэтому главное в такие периоды — бережное отношение к себе», – подчеркнула врач.

