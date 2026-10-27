Школьник попал в травматологию после курения вейпа в Ленинградской области

Школьник попал в травматологию после курения вейпа на перемене в Ленинградской области, сообщает телеканал РЕН ТВ .

Тринадцатилетний Марк (имя изменено) почувствовал себя плохо во время перемены. Он покурил вейп в школьном туалете, после чего потерял сознание. Во время падения мальчик сильно ударился головой о кафельный пол. Одноклассники помогли ему добраться до медпункта.

Врачи диагностировали у школьника переломы и другие травмы головы. Подростка госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Ранее в Барнауле легкие 19-летнего парня покрылись пузырями из-за курения вейпа. Молодого человека госпитализировали.

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