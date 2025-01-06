Шеф-повар рассказал, какие блюда надо готовить на Рождество

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Шеф-повар Андрей Котов в интервью «Вечерней Москве» рассказал, что для праздничного стола на Рождество Христово россияне могут приготовить кутью (каша с медом и изюмом) и легкие салаты.

«Например, овощные салаты. Они помогут разгрузить желудок после долгих праздников. Можно сделать салат с капустой, которая даст необходимые зимой витамины», — посоветовал Котов.

Также, по его словам, для рождественского стола можно запечь утку и испечь пирожки. В качестве напитка отличным вариантом станет безалкогольный глинтвейн.

Шеф-повар добавил, что в религиозный праздник лучше разгрузить организм и начать подготовку к предстоящим рабочим будням.

7 января православные верующие отмечают один из самых главных и светлых праздников — Рождество Христово. Большинство граждан предпочитают в этот день собираться с родными и близкими за праздничным столом.