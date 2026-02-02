Само не пройдет: врач назвала симптомы рака груди, которые часто игнорируют

Уплотнение в груди, увеличенный лимфоузел под мышкой или странные выделения из соска — сигналы, которые многие женщины предпочитают не замечать из-за страха и надежды, что «обойдется», сообщила РИАМО врач-акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики сети клиник «Персона» и «Прозрение» Ольга Тимина.

«К клиническим симптомам, на которые необходимо обращать внимание, относятся: наличие опухолевого образования в ткани молочной железы. Любое новое уплотнение или узел, особенно безболезненное и неподвижное, — это прямое показание для обследования», — подчеркнула Тимина.

Она добавила, что еще один симптом — обнаружение одиночного плотного, подвижного лимфатического узла в подмышечной области. Также должны насторожить любые выделения из соска, особенно односторонние, спонтанные, кровянистые или серозные.

«Главная ошибка — ожидание, что „само пройдет“, или страх услышать диагноз. При появлении любого из этих симптомов алгоритм действий должен быть простым и незамедлительным: пройти УЗИ молочных желез (для женщин до 40 лет) или маммографию (после 40 лет) и обратиться на консультацию к онкологу-маммологу», — сказала врач.

Она напомнила, что ранние формы рака молочной железы успешно лечатся.

Ранее врачи отметили, что за последние 9 лет в РФ рак груди стал ведущей онкопатологией у женщин, также заболевание помолодело.

