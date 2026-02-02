Рак груди прогрессирует в России в последние 9 лет

За последние 9 лет в РФ рак груди стало ведущей онкопатологией у женщин, также заболевание помолодело, сообщает Baza .

С 2015 по 2024 год в стране доля рака молочной железы держится на уровне 22–23% от всех онкозаболеваний у женщин. Получается, что это каждый пятый выявленный случай рака у россиянок. По сведениям Росстата, рост случаев рака молочной железы (+26,9% за 2015–2024 гг.) опережает повышение общей онкозаболеваемости у женщин (+17,9% за 2015–2024 гг.).

Самый резкий скачок по раку был в постковидный период – в 2021–2022 годах: +9,8%. Одна из главных причин такого роста, как считает онколог и кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин, — осложнения после коронавирусной инфекции. Кроме того, среди самых распространенных факторов — гормональные сбои, нарушения работы щитовидной железы и тренд на увеличение груди имплантами.

Черемушкин отметил, что сами импланты не вызывают рак, но они способны провоцировать и усиливать воспалительные процессы в тканях, поэтому могут появиться новообразования.

По его словам, раньше средний возраст женщины с раком молочной железы составлял от 40 до 55 лет, а сегодня опухоли выявляют даже у зумеров. В зоне особенного риска находятся курящие девушки. Доктор подчеркнул, что мода на электронные курительные устройства сильно «бьет» по женскому здоровью.

Доктор медицинских наук «ФГБУ НМИЦ радиологии» Минздрава России Азиз Зикиряходжаев уточнил, что рак молочной железы действительно лидирует в структуре онкозаболеваемости у женщин во всем мире и в РФ. Но он считает, что рост случаев рака не означает омоложение болезни, он связан с улучшением выявляемости онкологии и вовлечением большего количества женщин в программы обследования.

