Самая частая ошибка 31 декабря: как нельзя питаться перед новогодним застольем

Отказ от еды днем перед праздником приводит к перееданию и сбоям пищеварения, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов.

«Голодать в течение дня перед застольем — плохая идея. Организм входит в стресс, вырабатывается больше кортизола, желудочный сок выделяется „вхолостую“, и вечером человек теряет контроль над объемом пищи», — рассказал врач.

По его мнению, оптимально 31 декабря есть обычно: позавтракать кашей или яйцом, пообедать чем-то легким с белком и овощами, а праздничный ужин начать не позже десяти вечера.

«Между приемами пищи стоит избегать жирных и сладких перекусов — это поможет подойти к застолью без перегрузки ЖКТ и без желания „наесться на год вперед“» — резюмировал врач.

