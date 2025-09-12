Рвота и пульсация: чем мигрень отличается от обычной головной боли

При мигрени боль носит пульсирующий односторонний характер, усиливается при движении и нередко сопровождается рвотой и нарушением речи, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

12 сентября — Международный день борьбы с мигренью. По статистике, мигрень занимает 3 место в мире по распространенности.

«Мигрень — это серьезное неврологическое расстройство, а не обычная головная боль. Ее главная особенность заключается в особом характере болевых ощущений. Боль при мигрени обычно пульсирующая, часто сосредоточена с одной стороны, а ее интенсивность может варьироваться от умеренной до невыносимой. Она заметно усиливается при любой физической нагрузке — будь то подъем по ступенькам или просто резкое движение головой», — сказала Филева.

Она добавила, что к болевым ощущениям часто добавляется повышенная чувствительность к свету, звукам и различным запахам. Человек часто испытывает тошноту, а иногда и рвоту, которая может приносить некоторое облегчение.

«Каждый третий пациент с мигренью обнаруживает так называемую ауру — особый зрительный феномен с мерцающими зигзагами, а также ощущение покалывания и онемения в конечностях или трудности с речью. Обычная головная боль носит сдавливающий, чаще двусторонний характер и не ограничивает повседневную активность. Мигрень, напротив, полностью выбивает человека из привычного ритма жизни на несколько часов или дней», — рассказала врач.

Филева отметила, что приступ мигрени может быть спровоцирован изменением погоды, переутомлением и стрессом, нарушением режима сна и питания. Поэтому важнейшую роль в лечении играет не только устранение боли, но и профилактика — выявление индивидуальных триггеров и коррекция образа жизни.

