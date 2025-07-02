Рост уровня токсинов: плохой сон убивает мозг человека

Первыми от недостатка сна у человека страдают зоны, которые отвечают за память и внимание, сообщил РИАМО врач-сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков.

«В мозге есть несколько областей, отвечающих за разные функции. Гиппокамп — ключевая структура для формирования новых воспоминаний и обработки информации. Эта область особенно чувствительна к недостатку сна», — пояснил Новиков.

Он добавил, что недостаток сна влияет на способность мозга формировать новые нейронные связи, что критично для памяти и обучения.

Также доктор напомнил, что во время сна восстанавливаются уровни нейротрансмиттеров, таких как серотонин и дофамин, которые играют важную роль в когнитивных функциях.

«Во время сна происходит выведение токсинов и метаболитов, накопившихся в мозге в течение дня. Хронический недосып может препятствовать этому процессу, что может негативно сказаться на функционировании зон памяти и внимания», — предупредил сомнолог.

Он подчеркнул, что некоторые области мозга более уязвимы к воздействию стресса и недостатка сна. К ним относятся гиппокамп (отвечает за память и обучение, она особенно чувствительна к дефициту сна и стрессу), префронтальная кора (отвечает за высшие когнитивные функции, такие как планирование, принятие решений и самоконтроль, она также страдает от недостатка сна).

С возрастом, как уточнил врач, мозг становится более уязвимым к повреждениям из-за недосыпа. У пожилых людей снижение качества сна может ускорить возрастные изменения в мозге.