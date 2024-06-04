Россиянам рассказали, кому нельзя пить томатный сок

Диетолог Разаренова: томатный сок может быть опасен для диабетиков

Врач-диетолог, гастроэнтеролог и терапевт Александра Разаренова рассказала, что томатный сок, приготовленный из свежих овощей, отличается высокой концентрацией полезных веществ. Он богат витамином С, который укрепляет иммунитет, а также витаминами А, К и минералами — калием и магнием.

Однако вопреки пользе такого напитка его нужно употреблять в разумном количестве и с учетом индивидуальных особенностей организма, предупредила эксперт.

«Есть несколько противопоказаний к употреблению томатного сока. У людей с гастритом, язвенной или гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью этот продукт может усугубить симптомы из-за высокой кислотности», — рассказала Разаренова в эфире радио Sputnik.

Кроме того, сок из томатов не рекомендуется пить людям с заболеваниями почек и тем, кто не переносит глютен. Он может взаимодействовать с некоторыми лекарственными препаратами, поэтому перед употреблением следует проконсультироваться с врачом, отметила Разаренова.

Производители также нередко добавляют в томатный сок сахар и соль, что делает его вредным для людей с диабетом, избыточным весом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, резюмировала диетолог.