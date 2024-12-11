Россиянам рассказали, каким должен быть правильный ужин

Диетолог Писарева: оптимальное время для ужина — с 18 до 19 часов

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, каким должен быть правильный и сбалансированный ужин, чтобы он способствовал сохранению стройности, поддержанию иммунитета и восстановлению сил после рабочего дня, сообщает «Вечерняя Москва».

«Оптимальное время для ужина — с 18 до 19 часов. Либо за 2–3 часа до сна, чтобы еда успела усвоиться, а организм отдыхал ночью», — отметила специалист.

По ее словам, своевременный ужин важен для того, чтобы процесс переваривания пищи не мешал отдыху. Она пояснила, что последний прием пищи должен быть легким. Например, подойдут блюда из быстроусвояемого белка, среди которых — нежирная рыба, курица, индейка, яйца и кисломолочка (йогурт, творог). Что касается быстрых углеводов, во время ужина лучше избегать их, предупредила Писарева.

В качестве гарнира лучше использовать овощи, так как они являются хорошим источником клетчатки. Их можно употреблять как сырыми, так и приготовленными на гриле, добавила врач. Она также порекомендовала добавлять в блюда сезонную зелень и специи: листья салата, укроп, петрушку и базилик. Специи особенно полезны зимой: они не только усиливают вкус, но и поддерживают иммунитет. Можно использовать черный перец, куркуму или розмарин.

Специалист считает, что стоит включить в вечернее меню домашние заготовки, такие как квашеная капуста и кимчи, а также салат с натуральным йогуртом.

Размер порции не должен превышать 250–300 граммов, из которых 100–150 граммов лучше отводить овощам, а остальное — белковым продуктам, заключила Писарева.