Неонатолог Иван Шеховцов начал работать в перинатальном центре Наро-Фоминска

Иван Шеховцов начал работать в Наро-Фоминском перинатальном центре. Он является неонатологом, анестезиологом-реаниматологом и врачом ультразвуковой диагностики отделения реанимации и интенсивной терапии для новорожденных.

Врач имеет более 10 лет опыта работы в медицинских учреждениях разных регионов России. Он оказывает помощь детям, которые только появились на свет.

«Детская реанимация — это любовь с первого дежурства. В этой профессии невозможно выгореть, потому что каждый день ты видишь результат своей работы — спасенную жизнь. Дети чувствуют все, поэтому я прихожу на работу только с позитивным настроем. Для нас важен не только профессионализм специалистов, но и техническое оснащение. В Наро-Фоминском перинатальном центре есть все необходимое оборудование для детей с любыми сложностями. Это позволяет оказывать помощь на самом высоком уровне», — поделился врач-неонатолог Наро-Фоминского перинатального центра Иван Шеховцов.

История специалиста может вдохновить молодых людей выбрать профессию врача, отметили в центре.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.