В Люберцах продолжается строительство ЖК «Пригород Лесное»

Жилой комплекс «Пригород Лесное» строят в городском округе Люберцы, где уже работают школы, детские сады и поликлиника, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Жилой комплекс «Пригород Лесное» строят в городском округе Люберцы. Девелопером проекта выступает группа «Самолет». На территории комплекса работают три школы, шесть детских садов и поликлиника для взрослых и детей. В соседском центре проводят образовательные и творческие встречи, а также занятия клубов по интересам.

ЖК расположен в 7 км от Москвы, в районе Володарского шоссе. Дорога до станции метро «Домодедовская» занимает около 15 минут на автомобиле, до МКАД — 12 минут. Рядом находятся Коробовский лес и Большой Людовинский пруд.

Для жителей с животными в комплексе оборудовали три огороженные площадки для выгула и дрессировки собак. Житель ЖК Кирилл рассказал, что его кот-сфинкс Зефир во время болезни хозяина приносил сухой корм к его подушке.

«Я лежал и вдруг почувствовал рядом какое-то копошение. Открываю глаза и вижу, что Зефир взял сухой корм и складывает его прямо на мою подушку. Видимо, решил, что я слишком слаб, чтобы дойти до еды сам, и устроил мне „доставку на дом“», — вспоминает Кирилл.

В Московской области девелоперы вместе с жилыми домами создают необходимую инфраструктуру в рамках комплексного развития территорий.

Крайне важно, чтобы каждый глава муниципалитетов Подмосковья был вовлечен во все, что происходит в строительстве и капремонте школ и больниц, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Подмосковье реализуется несколько проектов по строительству и капитальному ремонту объектов образования и здравоохранения. В их число входит президентская программа.

«Это первичное звено. Это все, что мы строим там, где есть необходимость. Нам крайне важно, чтобы каждая территория, каждый глава и команда были вовлечены во все, что происходит и в этой связи на территории муниципалитетов», — сказал Воробьев.

«Формирование комфортной городской среды» — инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.