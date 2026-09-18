Жители Подмосковья выберут села для подключения интернета в 2027 году

Жители Подмосковья до 8 ноября могут проголосовать за подключение населенных пунктов к высокоскоростному мобильному интернету в 2027 году, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В Подмосковье идет голосование за подключение сел, деревень и хуторов к высокоскоростному мобильному интернету в 2027 году. Отдать голос до 8 ноября можно на портале Госуслуг.

В список вошли населенные пункты с численностью от 100 до 1 тыс. жителей, где нет доступа к мобильному интернету. Высокоскоростную связь в первую очередь проведут туда, где наберется больше всего голосов.

Участвовать могут совершеннолетние граждане России с постоянной регистрацией в регионе, где находится выбранный населенный пункт. Для онлайн-голосования нужна подтвержденная учетная запись ЕСИА.

Проголосовать также можно по почте. Письмо следует направить в Минцифры России по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, стр. 2. Его могут подписать несколько человек, голос каждого учтут. В письме необходимо указать имя, адрес регистрации и населенный пункт, где должна появиться связь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что порталом госуслуг сегодня пользуется абсолютно большая часть населения страны, учитывая, что зарегистрироваться на «Госуслугах» можно с 14 лет.

«Мы видим, что старшее поколение тоже разбирается в технологиях и может получать дистанционно муниципальные, региональные и федеральные услуги. Все массовые социальные услуги мы перевели в электронный вид», — сказал Воробьев.

О том, чтобы цифровая среда была удобной и современной, заботится нацпроект «Экономика данных». Он позволяет получать цифровые навыки и превращать идеи в готовые решения, а также защищать пользователей от киберугроз. Если вам прислали фишинговую ссылку или вы нашли сайт мошенников, смело жалуйтесь через портал Госуслуг. Благодаря таким обращениям уже заблокировано более 200 тыс. опасных страниц.