Нарколог Подмосковья предупредил об опасных сочетаниях лекарств с алкоголем

В Московском областном клиническом наркологическом диспансере в неделю безопасности пациента рассказали об угрозах при одновременном приеме алкоголя и лекарств. Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин отметил, что этанол способен изменить действие препаратов и повысить токсическую нагрузку на организм.

«Этанол может кардинально менять фармакологическое действие препаратов. Он не просто искажает их эффект, но и многократно повышает токсическую нагрузку на организм. При этом есть группы лекарств, где эти риски максимальны», — рассказал Виталий Холдин.

Специалист пояснил, что сочетание жаропонижающих средств со спиртным создает двойную нагрузку на печень. Алкоголь при приеме антибиотиков может вызвать скачки давления, тахикардию, тошноту и рвоту. Наиболее рискованным он назвал сочетание спиртного с успокоительными, снотворными и транквилизаторами: оно способно привести к угнетению дыхания, коме и смерти.

Отсутствие прямого запрета на алкоголь в инструкции к препарату не означает безопасность такого сочетания, добавил Холдин. Спиртное даже без явных противопоказаний дополнительно нагружает печень и почки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу обновленной поликлиники в микрорайоне Юбилейный в Королеве, а также узнал, как оценивают перемены медработники и пациенты.

«Я хочу поблагодарить наших дорогих медиков за то, что делаете такое доброе, важное, благородное дело. Мы вами очень дорожим. Понимаем конкуренцию с Москвой, прежде всего по зарплатам, поэтому стараемся искать разные способы поддержки, чтобы привлекать врачей в Подмосковье», — сказал Воробьев.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.