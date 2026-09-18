«Все прозрачно»: чемпион РФ по футболу Глушаков о выборах в Подмосковье

Чемпион России по футболу Денис Глушаков посетил Центр общественного наблюдения в Одинцове. Он отметил, что здесь много камер и процесс голосования проходит прозрачно, сообщает пресс-центр Московской области по выборам депутатов ГД РФ и МОД «Выборы 2026» .

Глушаков отметил, что ему интересно посмотреть, как происходят выборы, познакомиться с другой сферой деятельности, не спортивной.

«Интересно посмотреть, как работают люди — это как футбольная команда, все слаженно. Здесь много камер, все прозрачно», — отметил Глушаков и добавил, что уже отдал свой голос.

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней. Все участковые избирательные комиссии в дни голосования работают по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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