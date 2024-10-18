Россиянам рассказали, какие упражнения помогают избежать остеопороза

Упражнения с отягощениями помогают повысить плотность костей и избежать остеопороза, сообщила РИАМО врач-ревматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Надежда Коншу.

«Физическая активность — важный фактор в профилактике остеопороза. Упражнения с отягощениями, такие как силовые тренировки с использованием эспандеров, помогают повысить плотность костей», — сказала Коншу.

Она добавила, что упражнения на координацию и равновесие — йога, пилатес и тай-чи — помогают предотвратить падения и травмы, а плавание способствует укреплению мышц и костей.

«Аэробные упражнения, такие как бег, ходьба и танцы, также полезны для укрепления костей и поддержания общей физической активности. Важно заниматься физической активностью регулярно — не менее 30 минут в день», — рассказала ревматолог.

Ежегодно 20 октября отмечается Всемирный день борьбы с остеопорозом. Это опасное заболевание костей, при котором разрушается костная ткань, что приводит к переломам. Частые симптомы — сильная боль в позвоночнике и конечностях, боли в спине, например, при крепких объятиях, подъеме тяжести или резких движениях, а также хрупкость ногтей.

Врачи-эндокринологи рекомендуют пациентам старше 50 лет ежегодно оценивать риск перелома на приеме у доктора.