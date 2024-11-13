Россиянам рассказали, какие продукты повысят иммунитет в сезон простуд

По словам диетолога, витамин D способствует укреплению мышц и играет важную роль в профилактике остеопороза. Он также повышает защитные функции организма и воздействует на клетки кишечника и почек, участвует в контроле артериального давления и работе сердца. Он содержится в печени трески, жирной рыбе (например, скумбрии и семге), яйцах, молочных продуктах и сливочном масле. Кроме того, в обычной куриной или говяжьей печени содержится значительное количество этого «солнечного» витамина. Профилактическая доза варьируется от 5 до 10 тысяч МЕ.

Витамин А (ретинол, ретиноевая кислота) способствует улучшению здоровья слизистых оболочек и повышает иммунную защиту организма от инфекций, отметила Денисенко. Он в основном содержится в продуктах животного происхождения, таких как печень, желтки яиц, сливки, рыбий жир, масло, а также икра. Кроме того, витамин есть в растительных продуктах, в частности оранжевого цвета: морковь, тыква, сладкий желтый перец, персики, абрикосы и дыня. Для профилактики рекомендуется доза в 10 тысяч МЕ.

Витамин С играет важную роль в поддержании здоровья капилляров и всех соединительных тканей. Будучи антиоксидантом, он защищает организм от инфекций и вирусов, обладает противовоспалительными свойствами и способствует укреплению иммунитета. Данный витамин присутствует в большом количестве во фруктах и овощах. Лидером по содержанию витамина С является сушеный шиповник (его можно заваривать в термосе на ночь). На втором месте находится сладкий красный болгарский перец, который содержит 250 мг на 100 г, затем идут черная смородина и облепиха (по 200 мг на 100 г). Овощи (петрушка, щавель, редис, капуста, помидоры, шпинат, брокколи и картофель) также являются неплохим источником витамина C. Все эти продукты способствуют формированию здорового рациона. Но стоит помнить, что витамин С легко разрушается при тепловой обработке и неправильном хранении, поэтому готовить овощи стоит на короткий срок — на пару или в запеченном виде, после чего сразу употреблять, предупредила эксперт. Рекомендуемая норма: в период эпидемий простуд — до 1 г в день.

Цинк является одним из ключевых элементов иммунной системы, играет важную роль в процессе клеточного деления, а также способствует усвоению жиров и углеводов. Высокий уровень цинка — в таких продуктах, как тыквенные и подсолнечные семечки, кунжут, арахис и кедровые орехи. Хотя в них много цинка, его усвояемость ниже, чем из продуктов животного происхождения. Особенно богаты им вареные куриные сердечки, говядина, язык, индейка и яичные желтки. Суточная норма составляет от 12 до 20 мг, заключила диетолог.