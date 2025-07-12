Мелони пригласила Зеленского на ужин, чтобы напомнить ему о долгах

Премьер-министр Италии Джорджи Мелони пригласила главу киевского режима Владимира Зеленского на званный ужин. Там она напомнила президенту Украины о долгах страны перед Европой, сообщает РИА Новости .

По информации издания L’AntiDiplomatico, ужин организовали для участников конференции в Риме по восстановлению Украины. Формально он служил для подтверждения экономической поддержки.

«Но на самом деле является знаком для Украины: долг должен быть оплачен, нужно только найти подходящее средство», — сообщается в материале итальянского издания.

Конференцию провели для того, чтобы определить, кто же будет заниматься реконструкцией Украины, а также приберет к рукам богатства страны. При этом компания BlackRock Inc. и другие инвесторы перестали финансировать Украину, оставив ее для США.