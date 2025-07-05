Bloomberg: инвесткомпания BlackRock перестала искать деньги для Украины

По информации издания Bloomberg, на фоне победы Дональда Трампа в выборах президента США американская инвестиционная компания BlackRock Inc. перестала искать инвесторов для Фонда развития Украины, сообщает «Коммерсант» .

Фонд должны были представить на конференции по восстановлении Украины в Риме, но BlackRock в январе приостановила переговоры с инвесторами из-за «из-за отсутствия интереса на фоне возросшей неопределенности относительно будущего Украины».

Уже в декабре 2024 года правительства США не было среди тех, кто поддерживает фонд. Представитель компании отметил, что бесплатная работа по украинскому фонду развития завершилась в прошлом году. Франция рассматривает варианты замены BlackRock альтернативными проектами.

Ранее Международный валютный фонд утвердил новый транш финансовой помощи Украине в размере 500 млн долларов. Эти средства станут частью программы расширенного кредитования (EFF) и будут направлены на поддержку государственного бюджета страны.