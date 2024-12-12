Россиянам ответили, почему возникает постоянное чувство голода

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что повышенный аппетит может быть следствием нехватки питательных веществ и витаминов.

Она пояснила, что важно различать настоящий голод и желание поесть, основанное на визуальных и запаховых подсказках. Частые перекусы, могут не давать возможности почувствовать истинное чувство голода, и это может быть спровоцировано едой, которая находится под рукой.

Соломатина отметила, что нынешний привычный рацион человека зачастую беден качественным белком: вместо полноценной пищи часто люди предпочитают обработанные продукты, такие как сосиски или фастфуд, что приводит к повышенному аппетиту. Неправильное питание также включает избыток сахара и быстрых углеводов, которые истощают организм, а не насыщают.

Инсулинорезистентность и скачки сахара в крови, вызванные употреблением продуктов с высоким содержанием углеводов, могут также усугублять чувство голода. Нехватка некоторых минералов, таких как хром и магний, а также витаминов группы В и D, влияют на наши ощущения сытости и метаболизм.

«Поэтому все эти факторы нужно пересмотреть, разобраться с дефицитами витаминов и микроэлементов, и тогда повышенный аппетит уйдет сам собой», − заключила эксперт в эфире радио Sputnik.