Россиянам объяснили, как отличить переедание от отравления после застолья
Новогодние праздники — время, когда люди собираются дружной компанией, загадывают желания под бой курантов и наслаждаются праздничным застольем. Но в стремлении попробовать все и сразу человек может забыть о мерах предосторожности и почувствовать дискомфорт на следующее утро, сообщила РИАМО врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.
Она отметила, что причиной дискомфорта не всегда является переедание — в некоторых случаях речь может идти о полноценном пищевом отравлении, которое похоже на переедание только внешне.
По словам доктора, чтобы определить, чем вызвано тяжелое самочувствие, важно обратить внимание на несколько факторов. Переедание прежде всего проявляется в виде общей тяжести в животе, вздутия, изжоги, а иногда диареи. Такие симптомы возникают из-за переполнения желудка и замедленного пищеварения, особенно если съеденные блюда были богаты жирами, белками или углеводами, такими как салаты с майонезом, жирное мясо и десерты.
«Как правило, через несколько часов или после сна состояние улучшается. Но если после приема пищи появляются тошнота, рвота, понос, сильные боли в животе или повышается температура, это могут быть признаки пищевого отравления», — сказала врач.
Врач подчеркнула, что причиной отравления чаще всего становятся некачественные продукты. Например, мясо или птица, приготовленные без достаточной термической обработки, могут содержать бактерии, такие как сальмонелла или кампилобактер. Сырые яйца, моллюски, фрукты и овощи плохо вымытые или зараженные при хранении, тоже способны вызывать отравления. Особенно опасны продукты, хранящиеся дольше допустимого срока: многие популярные новогодние блюда, например, оливье или селедка под шубой, при неправильном хранении быстро становятся опасными. Их нельзя оставлять заправленными более чем на 6–12 часов, при этом хранить их нужно в холодильнике.
«Одним из отличительных признаков пищевого отравления является резкое ухудшение состояния, часто сопровождающееся рвотой и диареей. Эти симптомы свидетельствуют о попытке организма избавиться от токсинов. Появление лихорадки или озноба может указывать на инфекцию. Отравления, вызванные листериями или кишечной палочкой, иногда приводят к более серьезным последствиям, включая поражение почек и нервной системы, особенно у людей с ослабленным иммунитетом», — добавила Сережина.
Переедание не приводит к таким острым симптомам — оно вызывает скорее чувство тяжести и сонливости, что связано с увеличенной нагрузкой на желудок и печень. Такое состояние не требует серьезного вмешательства: как правило, помогают ферментные препараты или легкая разгрузка. Напротив, при подозрении на отравление важно сразу же принимать меры, такие как обильное питье или сорбенты для удаления токсинов. В тяжелых случаях необходимо немедленно обращаться к врачу.
«Отравления чаще встречаются при нарушении правил гигиены. Важно тщательно мыть продукты, особенно овощи, фрукты и зелень, а также соблюдать температурный режим хранения блюд. Например, мясные и рыбные закуски, салаты с майонезом должны быть охлаждены и употреблены в течение суток. Продукты, содержащие яйца, такие как домашние десерты или соусы, требуют особого контроля», — заключила эксперт.