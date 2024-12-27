Россиянам объяснили, как отличить переедание от отравления после застолья

Новогодние праздники — время, когда люди собираются дружной компанией, загадывают желания под бой курантов и наслаждаются праздничным застольем. Но в стремлении попробовать все и сразу человек может забыть о мерах предосторожности и почувствовать дискомфорт на следующее утро, сообщила РИАМО врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

Она отметила, что причиной дискомфорта не всегда является переедание — в некоторых случаях речь может идти о полноценном пищевом отравлении, которое похоже на переедание только внешне.

По словам доктора, чтобы определить, чем вызвано тяжелое самочувствие, важно обратить внимание на несколько факторов. Переедание прежде всего проявляется в виде общей тяжести в животе, вздутия, изжоги, а иногда диареи. Такие симптомы возникают из-за переполнения желудка и замедленного пищеварения, особенно если съеденные блюда были богаты жирами, белками или углеводами, такими как салаты с майонезом, жирное мясо и десерты.

«Как правило, через несколько часов или после сна состояние улучшается. Но если после приема пищи появляются тошнота, рвота, понос, сильные боли в животе или повышается температура, это могут быть признаки пищевого отравления», — сказала врач.

Врач подчеркнула, что причиной отравления чаще всего становятся некачественные продукты. Например, мясо или птица, приготовленные без достаточной термической обработки, могут содержать бактерии, такие как сальмонелла или кампилобактер​. Сырые яйца, моллюски, фрукты и овощи плохо вымытые или зараженные при хранении, тоже способны вызывать отравления. Особенно опасны продукты, хранящиеся дольше допустимого срока: многие популярные новогодние блюда, например, оливье или селедка под шубой, при неправильном хранении быстро становятся опасными. Их нельзя оставлять заправленными более чем на 6–12 часов, при этом хранить их нужно в холодильнике.

«Одним из отличительных признаков пищевого отравления является резкое ухудшение состояния, часто сопровождающееся рвотой и диареей. Эти симптомы свидетельствуют о попытке организма избавиться от токсинов. Появление лихорадки или озноба может указывать на инфекцию. Отравления, вызванные листериями или кишечной палочкой, иногда приводят к более серьезным последствиям, включая поражение почек и нервной системы, особенно у людей с ослабленным иммунитетом​», — добавила Сережина.

Переедание не приводит к таким острым симптомам — оно вызывает скорее чувство тяжести и сонливости, что связано с увеличенной нагрузкой на желудок и печень. Такое состояние не требует серьезного вмешательства: как правило, помогают ферментные препараты или легкая разгрузка​. Напротив, при подозрении на отравление важно сразу же принимать меры, такие как обильное питье или сорбенты для удаления токсинов. В тяжелых случаях необходимо немедленно обращаться к врачу.

«Отравления чаще встречаются при нарушении правил гигиены. Важно тщательно мыть продукты, особенно овощи, фрукты и зелень, а также соблюдать температурный режим хранения блюд. Например, мясные и рыбные закуски, салаты с майонезом должны быть охлаждены и употреблены в течение суток. Продукты, содержащие яйца, такие как домашние десерты или соусы, требуют особого контроля​», — заключила эксперт.