Россиянам объяснили, как отличить мигрень от обычной боли и когда пора к врачу

Мигрень часто маскируется под обычную головную боль, хотя это отдельное неврологическое заболевание со своим механизмом, триггерами и рисками. Разобраться, когда речь идет о мигрени, а когда — о боли напряжения или более серьезной патологии, помогает знание характерных симптомов и принципов лечения, сообщил РИАМО врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Никита Гурьянов.

Он уточнил, что мигрень — неврологическое заболевание, при котором возникают периодические приступы выраженной пульсирующей головной боли, чаще односторонней. Главный принципиальный момент в том, что мигрень и головная боль напряжения — разные состояния. Головная боль напряжения напоминает сдавливающий обруч вокруг головы, обычно бывает легкой или средней интенсивности и не нарушает повседневную активность.

«Мигрень — самостоятельное заболевание с особым нейроваскулярным механизмом. Во время приступа сначала происходит сужение, а затем резкое расширение сосудов оболочек мозга, что и вызывает характерную пульсирующую боль. Часто ей сопутствуют тошнота, рвота, светобоязнь, повышенная чувствительность к звукам и запахам. У части пациентов возникает аура — комплекс неврологических симптомов, которые возникают перед мигренозным приступом или одновременно с ним. Она может проявлять себя вспышками света или зигзагами перед глазами, чувством покалывания или онемения на коже конечностей, лица, головы, нарушением речи и др.», — сказал Гурьянов.

Это довольно распространенное заболевание, от нее страдает более 1 млрд человек. В России — около 20 млн, причем у женщин мигрень встречается в 2,5–3 раза чаще, что во многом связано с гормональными факторами.

По его словам, заболевание имеет выраженную наследственную предрасположенность. Если болеет мать, то риск мигрени у ребенка составляет около 72%, если отец — около 30%. Если мигренью страдают оба родителя, риск увеличивается до 80–90%.

«Сами по себе приступы мигрени, даже тяжелые, напрямую не угрожают жизни. Но мигрень с аурой является независимым фактором риска ишемического инсульта у молодых женщин, особенно курящих и принимающих комбинированные оральные контрацептивы. Частые приступы без лечения могут привести к развитию хронической мигрени или лекарственно-индуцированной головной боли», — предупредил врач.

Основные триггеры мигрени можно разделить на несколько групп:

• гормональные: колебания в период менструации или овуляции,

• пищевые: употребление красного вина, выдержанных сыров, копченостей, продуктов с глутаматом натрия, а также резкое изменение в потреблении кофеина (как отказ, так и избыточное потребление),

• образ жизни: стресс, нарушения режима сна (как недосып, так и избыток сна),

• факторы окружающей среды: яркий или мерцающий свет, громкие звуки, резкие запахи, перемена погоды (резкая смена атмосферного давления),

• физические: непривычно интенсивная физическая нагрузка.

Полезно вести «дневник головной боли», чтобы отслеживать частоту приступов и свои индивидуальные провоцирующие факторы

«Есть симптомы, при которых медлить с обращением к врачу нельзя. К „красным флагам“ относятся внезапная „громоподобная“ головная боль, которая достигает максимума за секунды или минуты, впервые возникшая боль после 50 лет, резкое изменение привычного характера боли, усиление при кашле или напряжении, появление нарушений речи, зрения, координации, памяти, высокая температура и ригидность затылочных мышц. Для плановой диагностики мигрени обращаются к врачу-неврологу или цефалгологу», — отметил Гурьянов.

Диагноз устанавливается клинически — на основании жалоб пациента и анамнеза. МРТ и другие инструментальные методы нужны не для подтверждения, а для исключения другой, более опасной патологии.

Мигрень относится к хроническим заболеваниям, однако современные методы позволяют хорошо контролировать частоту, интенсивность и длительность приступов. Лечение включает купирование приступов и профилактическую терапию.

Для купирования приступов используют препараты, которые нужно принимать как можно раньше — в первые 30–60 минут от начала боли. Это средства из группы триптанов, а также новые классы препаратов — гепанты и дитаны; при более легких приступах могут помогать нестероидные противовоспалительные препараты. Профилактическая терапия показана при частых приступах и включает бета-блокаторы, некоторые антидепрессанты, антиконвульсанты, а также современные моноклональные антитела к CGRP, которые вводятся, как правило, один раз в месяц.

Частый прием обезболивающих — более 10–15 дней в месяц — способен привести к абузусной головной боли, когда сами препараты поддерживают болевой синдром и формируют порочный круг. Поэтому лечение мигрени должно проходить под контролем невролога, с подбором схемы и дозировок.

Немедикаментозные меры остаются важной частью контроля болезни. Это нормализация сна, регулярное питание без длительных перерывов, отказ от индивидуальных триггерных продуктов, использование техник релаксации, умеренная аэробная нагрузка, отказ от курения и чрезмерного употребления алкоголя. Все это позволяет вернуться к привычному темпу жизни без постоянного ожидания приступа.

