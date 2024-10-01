Россиянам назвали продукты для нормализации уровня холестерина

Современный человек, по мнению врача, склонен питаться по западному типу, то есть в его рационе преобладает пища белого и красного цвета (белый сахар, мука и изделия из нее, красное мясо и полуфабрикаты). Частое потребление этих продуктов негативно влияет на функцию органов желудочно-кишечного тракта и повышает холестерин.

«Для снижения холестерина необходимо включить в рацион больше растительной пищи. Человек в день должен употреблять не менее 400 г свежих овощей и зелени, в том числе и термически обработанных, и не более 150-200 г ягод и фруктов», — пояснила Жаровская в эфире радио Soutnik.

По словам медика, стоит ограничить потребление продуктов, содержащих насыщенные жиры. Например, в день лучше не есть больше одного яйца и 15-20 граммов сливочного масла. Количество животных жиров, особенно говядины и свинины, также лучше снизить. Птицу и рыбу можно включать в ежедневный рацион, но снимая с них кожицу, так как именно в ней содержится жир. Потребление красного мяса рекомендуется сократить до 1-2 раз в неделю.

Для нормализации уровня холестерина подходят продукты с длинными углеводами: цельнозерновые, ржаной и цельнозерновой хлеб, не слишком сладкие фрукты и ягоды.

Также нутрициолог добавила, что пациентам стоит увеличить потребление полиненасыщенных жирных кислот и продуктов, богатых витаминами группы В: растительные масла, не подвергающиеся нагреванию, бобовые, зерновые продукты, субпродукты и пробиотики, то есть кисломолочные и квашеная капуста.