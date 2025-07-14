Предприниматели из Ленинского округа заменили газовую плиту маме мобилизованного

Мать 25-летнего мобилизованного военнослужащего Романа из поселка Володарского обратилась в администрацию Ленинского городского округа с просьбой о помощи: у Ирины Николаевны перестала работать газовая плита. Поддержать маму бойца СВО вызвалось руководство местного предприятия «Газдевайс». Об этом сообщили в пресс-службе главы муниципалитета.

«Выражаем глубокое уважение и благодарность родителям, воспитавшим защитников нашей Родины. Желаем им крепкого здоровья и скорейшего возвращения их близких с победой», — сказал заместитель генерального директора АО «Газдевайс» Олег Суслов.

Представители предприятия не только купили новую газовую плиту, но и помогли Ирине Николаевне с ее безопасной установкой. Компания уже не первый раз оказывает поддержку семьям бойцов и является активным участников сбора гуманитарной помощи для фронта, а также поддержки ветеранов СВО и Великой Отечественной войны, как и многие другие предприятия Ленинского округа.

«Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев неоднократно подчеркивал: пока наши герои отстаивают справедливость и интересы России в ходе специальной военной операции, наш долг — помогать им всем необходимым и заботиться об их семьях, чтобы парни не переживали о благополучии близких и полностью сосредоточились на выполнении боевых задач и приближении победы», — отметил глава Ленинского округа Станислав Каторов.

АО «Газдевайс» — высокотехнологичное специализированное предприятие по производству счётчиков газа бытового и коммунального назначения. Оно работает в Ленинском округе с 1997 года и обеспечивает рабочими местами порядка 150 жителей муниципалитета.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.