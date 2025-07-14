Успешную операцию юной пациентке провели врачи Видновской клинической больницы

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В Видновскую клиническую больницу была госпитализирована двенадцатилетняя девочка с тяжелыми сосудистыми проблемами, возникшими после травмы. У юной пациентки диагностировали варикозное расширение вен, которое сопровождалось сильной болью, отечностью и пропитыванием тканей. Причиной травмы стало падение в бассейне, повлекшее повреждение большой подкожной вены в области голени. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета со ссылкой на представителей Видновской КБ.

«После травмы клапаны вены перестали нормально функционировать, что привело к варикозной трансформации сосудов», — сказал заведующий вторым хирургическим отделением Денис Мирошников.

Поступления в Видновскую КБ девочка в течение полугода получала консервативную терапию в других медицинских учреждениях, которая, однако, не принесла ожидаемого улучшения. Специалисты Видновской КБ решили провести минифлебэктомию — современную, малотравматичную операцию, выполняемую через небольшие проколы на коже. Послеоперационное состояние пациентки улучшается благодаря своевременному обращению за квалифицированной помощью и правильному лечению, что подчеркивают врачи Видновской клинической больницы.

«Такая операция крайне редко проводится в детской хирургии. Нам удалось извлечь варикозно измененные участки большой подкожной вены. Операция прошла успешно, с отличным косметическим эффектом», — добавил Денис Мирошников.

Видновская клиническая больница продолжает развивать методы диагностики и лечения сосудистых заболеваний, обеспечивая высококачественную медицинскую помощь всем пациентам, нуждающимся в ней.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.