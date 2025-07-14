Новые пешеходные дорожки появятся в Ленинском округе

В подмосковном Ленинском городском округе активно реализуется региональная программа «Пешком», инициированная губернатором Московской области Андреем Воробьевым. В настоящее время ведутся работы по обновлению пешеходных зон на улице Садовой от дома 12 в направлении к тубдиспансеру и на улице Школьной от дома 89, ведущей к парку «Тимохово-Салазкино». Об этом сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Мы активно работаем над тем, чтобы сделать передвижение по нашим улицам максимально комфортным и безопасным для жителей. Каждый обновленный маршрут — это не просто новая дорожка, это вклад в развитие комфортной городской среды нашего округа. Мы стремимся к тому, чтобы каждый житель мог безопасно и с удобством добираться до значимых социальных объектов. Благодарю за ваше понимание и терпение в период проведения работ», — сказала глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Уже завершено обновление пешеходных зон по 12 адресам в Ленинском округе. Процесс обновления состоит из пяти этапов: установка бордюров, формирование и укрепление щебеночного основания, укладка асфальтового покрытия и восстановление газонного покрытия.

Все оставшиеся пешеходные маршруты будут обновлены до конца лета. Общая протяженность модернизированных пешеходных дорожек составит около 1 км.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.