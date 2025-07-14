К охлаждению городских улиц приступили дорожные службы Ленинского округа

Коммунальные и дорожные службы Ленинского городского округа перешли на круглосуточный режим работы в условиях жаркой погоды. Основная задача — полив улиц, чтобы охладить асфальтовое покрытие, обеспечив комфортные и безопасные условия для автовладельцев и других жителей муниципалитета. Об этом сообщили в пресс-службе главы округа.

«В нашем арсенале десять специализированных автомобилей. Все выезды в условиях летней жары спланированы и подготовлены заранее, чтобы выполнить полив улиц максимально эффективно. Усиленный режим работы позволяет охватить все муниципальные территории», — сказал заместитель директора муниципального предприятия «ДорСервис» Кирилл Суменков.

Особое внимание специалисты уделяют технологии распыления воды. Специализированные установки создают мелкодисперсный туман над асфальтовым покрытием, что не только снижает температуру поверхности, но и предотвращает деформацию дорожного полотна в жару. Сотрудники профильных служб учитывают не только погодные условия, но и интенсивность движения транспорта, выбирая для полива оптимальное время суток. Такой подход обеспечивает бережное расходование водных ресурсов и минимизирует дискомфорт жителей Ленинского округа.

Вода не только помогают справиться с жарой, но и способствуют очищению дорог от пыли. Регулярный полив, не только в жару, но и в сухую погоду в целом, позволяет значительно улучшить микроклимат городской среды.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.