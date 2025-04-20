Россиянам дали советы, как не заболеть весной

Доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации, кандидат химических наук Алексей Панов рассказал, что в весной многие люди сталкиваются с проблемами, связанными со здоровьем: инфекционные заболевания и обострения хронических недугов становятся частыми явлениями, сообщает RT .

«Это происходит потому, что после долгой зимы мы сталкиваемся с комплексом взаимосвязанных проблем: дефицитом солнечного света, истощением антиоксидантной защиты и ослаблением иммунной системы», — объяснил Панов.

Он подчеркнул, что одним из основных факторов, приводящих к частым недомоганиям, является недостаток витамина D, который в условиях наших широт практически неизбежен. Этот витамин выполняет не просто второстепенную роль, но и непосредственно регулирует функционирование иммунной системы.

По словам эксперта, дефицит витамина B приводит к снижению выработки важных защитных веществ, обеспечивающих эффективную борьбу с вирусами и бактериями. Дефицит витамина D можно восполнить жирной рыбой, яйцами и разумной инсоляцией, но чаще нужен дополнительный прием препаратов витамина D3.

Кроме того, накопленный за зимний период окислительный стресс также является одной из важных причин частых простуд и инфекций, заключил Панов.

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