Погромы мигрантов, драки с поножовщиной и беспорядки накрыли Испанию
Погромы мигрантов, драки с поножовщиной и беспорядки накрыли Испанию. Причиной стало появившееся в Сети жесткое видео с нападением приезжих на 70-летнего испанского пенсионера, сообщает Mash.
Инцидент произошел в населенном пункте Торре-Пачеко. Группа мигрантов из Марокко застала Доминго на кладбище, где зверски избила пенсионера. Происходящее приезжие снимали на видео.
На опубликованных кадрах видно, как мужчины жестоко избивают пожилого мужчину, нанося удары руками и ногами. Пенсионер сидит на земле и истекает кровью.
Разлетевшееся в Сети вызвало бурю негодования у местных жителей. Следующей ночью десятки вооруженных ножами мигрантов начали массово нападать на местных, которые не побоялись дать отпор нападавшим.
Конфликт перерос в массовые ожесточенные столкновения, которые охватили различные районы Испании. В некоторых случаях дело дошло до поножовщины. По мнению полиции, причиной послужил «вирусный тренд» в соцсетях, где за нападения на беззащитных людей получают лайки и просмотры.