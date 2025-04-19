Хирург Умнов: литр водки за час — это верная смерть
Преподаватель кафедры хирургии медфакультета Госуниверситета просвещения Александр Умнов рассказал, что спирт в объеме до 120 мг организм может полностью обезвредить, но выпитое сверх этой меры преодолевает печеночный фильтр, а потом начинает циркулировать в крови и накапливаться в органах, разрушая их. Об этом сообщает Lenta.ru.
Он напомнил, что водка проходит многократную фильтрацию, но она содержит сивушные масла, оказывающие дополнительное токсическое воздействие на организм.
По словам доктора, этиловый спирт нарушает работу отделов головного мозга, еще он в больших дозах угнетает дыхательный центр, что, в свою очередь, может привести к летальному исходу. Также этанол разрушает пищевод и желудок, в них появляются ожоги, язвы и рак.
«При единовременном употреблении большой дозы алкоголя быстро нарастает общая интоксикация организма: снижается температура, замедляется дыхание, учащается пульс», — предупредил Умнов.
Как добавил врач, если концентрация этанола в крови достигает 5-6 грамм на литр (около 1 литра водки, выпитого за час), то возможны любые последствия, вплоть до смерти.