Преподаватель кафедры хирургии медфакультета Госуниверситета просвещения Александр Умнов рассказал, что спирт в объеме до 120 мг организм может полностью обезвредить, но выпитое сверх этой меры преодолевает печеночный фильтр, а потом начинает циркулировать в крови и накапливаться в органах, разрушая их. Об этом сообщает Lenta.ru .

Он напомнил, что водка проходит многократную фильтрацию, но она содержит сивушные масла, оказывающие дополнительное токсическое воздействие на организм.

По словам доктора, этиловый спирт нарушает работу отделов головного мозга, еще он в больших дозах угнетает дыхательный центр, что, в свою очередь, может привести к летальному исходу. Также этанол разрушает пищевод и желудок, в них появляются ожоги, язвы и рак.

«При единовременном употреблении большой дозы алкоголя быстро нарастает общая интоксикация организма: снижается температура, замедляется дыхание, учащается пульс», — предупредил Умнов.

Как добавил врач, если концентрация этанола в крови достигает 5-6 грамм на литр (около 1 литра водки, выпитого за час), то возможны любые последствия, вплоть до смерти.