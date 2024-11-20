Россиян призвали не демонизировать роль углеводов в питании

Сейчас принято демонизировать углеводы — им приписывают ответственность за лишний вес и инсулинорезистентность, снижение когнитивных способностей и многое другое. На фоне этой информации наблюдается тенденция полного отказа от углеводов, сообщила РИАМО нутрициолог Ирина Селиванова.

«Такая стратегия не приведет нас к здоровью. Во всем нужен баланс и понимание, какие углеводы лишние в нашем рационе», — отметила Селиванова.

Она уточнила, что углеводы — один из основных микронутриентов, необходимых для функционирования организма, как и белки и жиры. Они являются основным источником быстрой энергии для клеток мозга и нервной системы. Углеводы под действием ферментов превращаются в глюкозу, то есть топливо для организма. Это первоочередной источник энергии для физической активности. Ее запасает организм в виде гликогена в мышцах и печени.

По словам нутрициолога, мозг и центральная нервная система предпочитают использовать именно глюкозу в качестве основного источника энергии. При ее недостатке в процессе длительной мыслительной деятельности быстро наступает усталость, снижаются когнитивные функции и скорость реакции.

«Так как же быть, где найти золотую середину? Все дело в типе и количестве углеводов в организме. Углеводы подразделяются на две большие категории — простые и сложные», — сказала собеседница.

Простые углеводы

Как пояснила эксперт, простые углеводы содержатся в сахаре и сладких продуктах. Это фрукты, мед, все сладости и рафинированный сахар, который добавляется практически в каждое блюдо в пищевой промышленности.

Они быстро усваиваются — всасывание простых углеводов начинается с ротовой полости. В слюне человека есть фермент амилаза, которая и обеспечивает поступление сахара в кровь до поступления его в кишечник.

Специалист добавила, что простые углеводы провоцируют быстрый кратковременный всплеск энергии, за которым следует энергетическая яма и желание съесть сладкое.

Сложные углеводы

Селиванова подчеркнула, что сложные углеводы содержатся в цельных злаках, овощах, бобовых. Сахара в них структурно — макромолекулы, в основном это крахмалы, пектины, клетчатка. Ферментам требуется больше времени для разложения такой глобальной молекулы, следовательно глюкоза в кровь поступает медленнее, но дольше, равномерно обеспечивая энергией организм между приемами пищи.

«Кроме того, продукты, содержащие сложные углеводы так же являются источником различных витамином, микроэлементов и антиоксидантов. Намеренно отказываясь от таких углеводов, мы обедняем наш рацион не только источником энергии», — рассказала специалист.

Какие углеводы нужны организму

По ее мнению, однозначно правильной стратегией будет полное исключение из рациона простых сахаров в виде сладостей и рафинированного сахара. По оценкам института питания, россияне потребляют в среднем 40 кг сахара в год на человека. Это более чем в 2,5 раза выше предельно допустимой нормы.

В рационе следует оставить цельнозерновые, преимущественно безглютеновые продукты, они обеспечат поступление питательных веществ и большого количества клетчатки — неперевариваемых ферментами сложных углеводов, которые являются основным источником питания для дружественного микробиома.

Также нутрициолог посоветовала разнообразить рацион за счет фруктов, ягод и овощей. Так, фрукты и ягоды лучше употреблять в небольшом количестве в первой половине дня, а овощей должно быть достаточно — в среднем 700 граммов на человека в день в сыром и приготовленном виде. Корнеплоды должны входить в рацион в умеренном количестве, лучше в холодном виде и не в виде пюре.

«В вопросе употребления углеводов важна осознанность и соблюдение оптимальных количеств потребления», — заключила Селиванова.