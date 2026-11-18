Сотрудники прокуратуры предложили закрыть уголовное дело в отношении сестер Хачатурян. Они пришли к выводу, что девушки действовали в рамках необходимой самообороны, сообщает Telegram-канал « 112 ».

Ранее защитница Ангелины Хачатурян Мари Давтян указывала, что адвокаты намерены добиться снятия обвинений по реабилитирующим обстоятельствам. По ее мнению, для стороны гособвинения этот процесс лишен судебных перспектив.

Резонансное преступление произошло в Москве на Алтуфьевском шоссе в июле 2018 года. Три сестры убили ножом своего отца, который систематически подвергал их насилию.

В августе того же года обвиняемых отправили под арест. Окончательную версию обвинения оформили к июню 2019-го. Весной 2021 года статус девушек изменился в рамках производства. В марте их официально признали потерпевшими от побоев и насильственных действий.

По делу самого Хачатуряна следственные действия завершились в мае 2022 года. Посмертное обвинение тогда утяжелили из-за распространения порнографических материалов, в которых фигурировали его дочери. В апреле 2025-го суд вынес по этому делу обвинительный вердикт в адрес мужчины.

В сентябре 2025-го, судебная инстанция ответила отказом на ходатайство адвокатов о смягчении ограничений для сестер. Он оставил в силе запрет на любые контакты девушек между собой и с другими участниками разбирательства.

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