Блогер Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, отправилась в Китай для прохождения лечения после того, как сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России вернули ей загранпаспорт. До этого президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании звезды, которая борется с онкологическим заболеванием и ранее получила условный срок за многомиллионные незаконные денежные переводы за рубеж, сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

31 июля Гагаринский суд Москвы на закрытом заседании рассмотрел уголовное дело в отношении Чекалиной о незаконных валютных операциях при продаже фитнес-марафонов. Свою вину блогер не признала.

Инстанция назначила Лерчек наказание в виде 5 лет условного срока с испытательным периодом на 5 лет и рядом ограничений. Также присудила штраф в размере 763 573 551 рубля и на 3 года запретила заниматься продвижением собственного бренда в Сети.

Защита пыталась оспорить это решение, однако Мосгорсуд оставил приговор в силе. Кроме того, ранее блогеру отказали в просьбе разрешить поездку в КНР для лечения диагностированного у нее рака желудка четвертой стадии.

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