Александра Фурдик из Московской области 18 ноября стала серебряным призером Открытого кубка Шанхайской организации сотрудничества по тяжелой атлетике, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Александра Фурдик завоевала серебро в первый день соревнований по тяжелой атлетике Открытого кубка ШОС, стартовавших 18 ноября. Спортсменка представляет областной центр олимпийских видов спорта и СШОР по летним видам спорта в Видном.

В весовой категории до 49 кг Фурдик подняла 73 кг в рывке и 85 кг в толчке. Сумма двоеборья составила 158 кг. Золото досталось представительнице Узбекистана, бронза — спортсменке из Белоруссии.

Ранее подмосковные дзюдоисты Дарья Захарова и Иван Цветков стали победителями соревнований по дзюдо.

Открытый кубок ШОС объединяет более 2000 спортсменов из стран Шанхайской организации сотрудничества и приглашенные команды. Соревнования по 10 видам спорта проходят с 11 по 23 ноября в Москве и Московской области. Торжественная церемония открытия состоялась 13 ноября в спортивном комплексе «Чкалов Арена».

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.