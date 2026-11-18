Оториноларинголог Чеховской больницы Яна Минаева рассказала об устойчивости бактерий к антибиотикам и правилах их приема в рамках тематической недели Минздрава, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Антимикробная резистентность — устойчивость микроорганизмов к лекарствам для лечения инфекций. Если бактерии перестают реагировать на антибиотик, болезнь длится дольше, лечить ее сложнее, а риск осложнений растет.

«Антибиотики применяют только при определенных бактериальных инфекциях — и только если врач считает их необходимыми. Они не действуют на вирусы, потому при простуде и гриппе бесполезны», — объяснила лор-врач Чеховской больницы Яна Минаева.

Нельзя принимать антибиотики на всякий случай, использовать остатки препаратов при внезапном недомогании или делиться ими с другими. Если врач назначил препарат, необходимо соблюдать дозировку и длительность приема, не меняя схему самостоятельно.

Если самочувствие не улучшается или ухудшается, нужно сообщить лечащему врачу: причина может быть не только в устойчивости бактерий. Врач оценит состояние и решит, нужны ли дополнительные исследования или изменения в лечении. При вопросах или побочных эффектах следует незамедлительно обратиться за консультацией.

Ответственное применение антибиотиков исключительно по назначению врача помогает сохранить их эффективность.

Записаться к врачам Чеховской больницы можно по номеру 122, через региональный портал «Здоровье», чат-бот «Денис» в приложении MAX или инфоматы в поликлиниках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.