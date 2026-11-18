Детская городская поликлиника Домодедовской больницы ежегодно принимает более 50 тыс. детей. В преддверии Дня педиатра заведующая Екатерина Марченко рассказала о работе учреждения и дала рекомендации родителям, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В поликлинике работают 20 педиатров и 20 врачей-специалистов. В ее структуру входят два педиатрических блока, консультативно-диагностическое и дошкольно-школьное отделения. Большинство участковых врачей знают пациентов по именам и поддерживают тесный контакт с родителями.

«Подход к каждому маленькому пациенту у нас индивидуальный», — отметила Екатерина Марченко.

Медосмотры проходят ежедневно. В учебное время врачи выезжают в школы и детские сады, а на каникулах принимают детей в поликлинике. Набор специалистов зависит от возраста ребенка. Записаться можно через педиатра или сестринский пост.

Заведующая подчеркнула важность вакцинации для защиты от опасных заболеваний. По ее словам, современные вакцины безопасны и проходят строгий контроль. Она также рекомендовала соблюдать режим дня: детям необходимо спать не менее 9–10 часов ночью и ежедневно гулять на свежем воздухе для укрепления иммунитета.

В рацион ребенка должны входить овощи, фрукты, кисломолочные продукты, мясо и рыба. Сладости и фастфуд стоит ограничить.

«Если ребенок заболел, не занимайтесь самолечением», — предупредила врач.

Антибиотики без назначения могут навредить микрофлоре кишечника и снизить эффективность лечения в будущем. Марченко также напомнила о диспансеризации: регулярные осмотры помогают вовремя выявить и скорректировать отклонения в развитии. Заведующая призвала родителей доверять врачу и задавать вопросы о развитии ребенка, питании и прививках.

«Вместе мы сможем вырастить здоровых и счастливых детей», — подчеркнула Екатерина Марченко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на съезде детских врачей отметил, что тема педиатрии крайне важна.

«Мы очень дорожим партнерством, очень стараемся узнать все передовое, что происходит в мире вообще и в частности. В зале присутствуют представители 40 регионов и 11 зарубежных стран. Очень приятно, что за нашей работой могут наблюдать дистанционно», — сказал Воробьев.