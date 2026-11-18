Сломала ноги и челюсть: женщина выпала из окна, спасаясь от сожителя-агрессора

Трагедия произошла в Екатеринбурге. Женщина выпала из окна, спасаясь от агрессивного сожителя, сообщает Ural Mash .

37-летняя женщина испугалась поведения пьяного сожителя. Что конкретно произошло в паре, непонятно, однако жертва решила — нужно спасаться через окно.

В итоге екатеринбурженка выпала с третьего этажа. Пострадавшая сломала обе ноги, челюсть и впала в кому.

Скорую помощь вызвали очевидцы, женщину госпитализировали в реанимацию. Агрессивного сожителя задержала полиция.

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