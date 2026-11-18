Строители выполнили половину демонтажных работ при капремонте дошкольного отделения лицея № 23 в Белоозерском городского округа Воскресенск. Вскоре они приступят к общестроительным работам, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капитальный ремонт детского сада при лицее № 23 идет в Белоозерском на улице 60 лет Октября, д. 23. Демонтажные работы завершены наполовину, вскоре строители приступят к общестроительным работам.

В здании 1978 года постройки площадью 2647,9 кв. м обновят кровлю, водосточную систему и инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Ремонт охватит все групповые помещения и пищеблок. Также строители обновят фасад и благоустроят прилегающую территорию.

Работы проводят по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Открыть обновленный детский сад планируют в 2027 году.

Инициативы по нацпроекту «Семья» помогают родителям чувствовать себя увереннее и строить планы на будущее. Разработана комплексная система помощи. Например, многодетные родители могут рассчитывать на льготы при оплате ЖКХ, бесплатное питание в школах, проезд, посещение спортивных и культурных учреждений, а также федеральные и региональные выплаты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.