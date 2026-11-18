Обитающие в Московском зоопарке степные сурки (байбаки) наконец погрузились в зимнюю спячку. Из-за затяжного осеннего тепла грызуны заснули лишь в конце октября, сдвинув график почти на месяц, сообщает пресс-служба учреждения культуры.

Для сравнения, в холодный осенний сезон 2025 года животные ушли в спячку еще в последних числах сентября.

В привычных условиях зверьки самостоятельно выкапывают и обустраивают норы. Они носят в пасти сено, которое им дают киперы. По оброненным на землю травинкам работники обычно фиксируют старт подготовки к холодам.

В этом году правила пересмотрели ради безопасности питомцев. Как отметила руководитель зоопарка Светлана Акулова, местные байбаки находятся в солидном возрасте. В начале осени им понадобилось лечение.

Когда ветеринары завершили курс терапии и реабилитации, было принято решение разместить подопечных не в уличных норах, а в специально оборудованном теплом помещении при температуре 8–10 градусов тепла. Так специалисты смогут беспрепятственно следить за их состоянием всю зиму.

В теплое время года байбаки обитают на старой территории рядом с павильоном «Слоны». Они соседствуют в одном вольере с группой журавлей.

Чтобы к холодам грызуны набрали достаточную жировую прослойку, с августа их перевели на сытный рацион. Помимо небольших порций фруктов, байбакам давали семечки подсолнечника и тыквы, а также орехи — грецкий, арахис и фундук. К исходу лета аппетит у животных естественным образом снижается, поэтому сотрудники постепенно сокращают объем корма, видя, что еда остается нетронутой.

Спячка у этих грызунов длится около пяти месяцев. Пульс и дыхание существенно замедляются, а температура тела опускается с 36–38 до 4–8 градусов.

За долгий сон зверьки теряют свыше трети массы. Если в начале осени байбак весит около 5 килограммов, то весной просыпается с весом порядка 3–3,5 килограмма. Выход из спячки ожидается в конце марта или апреле, когда в столичный регион придет устойчивое тепло, сойдет снежный покров и появится первая зелень.

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