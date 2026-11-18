Пострадавший при взрыве авто в Москве журналист Заворотный пришел в сознание

Журналист Сергей Заворотный, получивший тяжелые ранения при взрыве автомобиля на прошлой неделе в Москве, вышел из бессознательного состояния. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова.

По его словам, за минувшие дни врачи зафиксировали у пациента заметный прогресс. Он уже открыл глаза и адекватно воспринимает обращенную к нему речь.

Азаров также заявил, что не сомневается в причастности украинских спецслужб к организации этого подрыва.

Ранее сообщалось, что машина Заворотного сдетонировала утром 13 ноября на московской Кировоградской улице. После этого раненого водителя экстренно госпитализировали.

В рамках расследования уголовного дела о покушении на убийство суд на два месяца — до 13 января 2027 года — арестовал 21-летнюю жительницу Москвы. По данным следствия, девушка родилась в 2005-м, имеет образование ветеринара и в прошлом занималась лыжным спортом. Она прикрепила к днищу авто самодельную бомбу. На судебном заседании обвиняемая уверяла, что стала жертвой телефонных аферистов. Она якобы полагала, что устанавливает обычный GPS-маячок. Из-за риска давления на потерпевшего девушку решили оставить в СИЗО.

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