Более 5 тысяч медиаспециалистов из семи стран уже участвуют в конкурсе на переподготовку в Мастерской новых медиа в 2027 году. Среди кандидатов — опытные специалисты, которые хотят развивать управленческие и профессиональные компетенции, сообщила пресс-служба Мастерской новых медиа.

Более 5 тысяч медиаспециалистов из семи стран уже участвуют в конкурсе на переподготовку в Мастерской новых медиа в 2027 году. Среди кандидатов — опытные специалисты, которые хотят развивать управленческие и профессиональные компетенции.

Почти половина претендентов на обучение (48,4%) — медиаменеджеры. В числе наиболее представленных профессиональных групп также пиар- и GR-специалисты, блогеры, журналисты и продюсеры. Среди заявителей есть сотрудники пресс-служб, руководители СМИ, главные редакторы, политтехнологи и маркетологи. Большинство из них входят в возрастную категорию 35-44 года.

Среди наиболее представленных территорий — Москва, Московская область и Санкт-Петербург, Свердловская, Калужская и Челябинская области. Заявки также поступили из-за рубежа: в их числе Беларусь, Абхазия, Южная Осетия, Таджикистан, Израиль и Иран.

Сейчас идет единственный отбор на три направления: «Медиакоммуникации» для профессионалов, которые создают и развивают медиапроекты, работают с контентом и аудиторией, «Стратегические коммуникации» для тех, кто снимает веб-сериалы и фильмы, создает компьютерные игры, проектирует долгосрочные общественные проекты, и «Связи с общественностью» — для руководителей в пиаре, работающих с репутацией, общественным восприятием и отношениями с целевыми аудиториями.

Подача заявки доступна на сайте мастерскаяновыхмедиа.рф.

Мастерская новых медиа — программа для медиа- и PR-технологов, сценаристов и продюсеров. Развивает крупнейшее сообщество, которое отстаивает информационный суверенитет России, управляет медиаполем и формирует конструктивное и развивающее медиапространство. Программа создана АНО «Диалог» и Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия — страна возможностей».