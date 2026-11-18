МосОблЕИРЦ напомнил жителям, как проверить срок поверки счетчика воды и передать документы после работ, чтобы избежать начислений по нормативу, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Срок поверки счетчика указан в личном кабинете или приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» во вкладке «Счетчики». Заявку рекомендуют оформлять заранее: после истечения межповерочного интервала начисления могут рассчитывать по нормативу.

Для поверки или замены прибора можно обратиться в управляющую компанию, любой расчетный центр или стороннюю организацию. Исполнитель должен иметь действующий аттестат аккредитации. Мастер обязан оформить документы и внести сведения в федеральную государственную информационную систему.

После работ данные нужно передать в расчетный центр или управляющую компанию. Клиенты МосОблЕИРЦ могут загрузить фото акта в личном кабинете или приложении: «Отправить обращение» — «Прибор учета» — «Корректировка данных ПУ». При поверке «под ключ» мастер сам направит сведения в расчетный центр.

Обновление данных занимает около месяца. В этот период показания передают через раздел «Отправить обращение» — «Показания приборов учета» — «Показания после поверки». Консультации доступны в чате на сайте расчетного центра и по телефону +7 (499) 444-01-00.

Ранее вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов сообщил, что расчетный центр меняет взаимодействие с жителями и внедряет цифровые технологии. Основные вопросы касаются задолженности за ЖКУ и начислений в едином платежном документе за отопление, воду, электричество и газ. Анализ показал снижение числа обращений; работу продолжат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.