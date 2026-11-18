В РФ могут ввести штрафы до 3 млн за «нетрадиционные» фильмы в онлайн-кинотеатрах

Онлайн-кинотеатрам в России могут грозить штрафы до 3 млн рублей за распространение фильмов, которые дискредитируют традиционные ценности. Госдума приняла соответствующий законопроект в первом чтении, сообщает журналистка Ксения Собчак в Telegram-канале .

Во время обсуждения инициативы депутат от КПРФ Алексей Куринный предупредил, что формулировки документа могут привести к неоднозначным трактовкам, и в качестве примера привел голливудскую комедию «Красотка» с Джулией Робертс.

По его мнению, в нынешнем виде законопроект создает риск чрезмерно широкого применения. Куринный обратил внимание на то, что критерии оценки содержания фильмов могут оказаться слишком упрощенными. Он пересказал позицию автора инициативы о том, что изображение преступного образа жизни не обязательно означает его пропаганду, если в финале картины преступник погибает.

Депутат усомнился в таком подходе и предложил задуматься, как при подобной логике можно трактовать сюжет «Красотки». По его словам, при буквальном применении подобных критериев могло бы получиться, что героиня фильма должна была умереть в конце истории — например, от наркотиков. Куринный призвал доработать документ, чтобы он не превратился в инструмент произвольного наказания.

Какие штрафы грозят нарушителям

Если законопроект будет принят окончательно, за нарушение предусмотрены разные штрафы в зависимости от статуса нарушителя и того, совершено ли оно повторно

Для физических лиц — 10 тыс. рублей за первое нарушение и 100 тыс. за повторное.

Для должностных лиц — 100 тыс. и 400 тыс. рублей соответственно.

Для юридических лиц — 700 тыс. рублей за первый случай и до 3 млн рублей за повторный.

В проекте предусмотрены и исключения. Штрафы не должны распространяться на контент, распространение которого началось до 1 марта 2026 года, а также на фильмы, получившие прокатное удостоверение Роскомнадзора. Кроме того, владелец онлайн-сервиса сможет избежать наказания, если удалит недопустимый материал в течение суток.

Пока документ прошел только первое чтение. Для вступления новых штрафов в силу законопроекту предстоит пройти дальнейшее рассмотрение и получить окончательное одобрение.

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