Россиян предупредили, что резкий возврат к спорту после праздников вреден

Резкий возврат к интенсивным тренировкам после праздников может навредить здоровью и дать обратный эффект, сообщила РИАМО гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Любые резкие перемены для организма — это стресс. После праздников он часто и так находится в состоянии повышенной нагрузки, и добавлять к этому непривычно тяжелые тренировки — не самая продуктивная стратегия», — пояснила Кашух.

По ее словам, в первые дни после застолий пищеварительная система продолжает справляться с избытком еды, алкоголь и соленые блюда способствуют обезвоживанию, а сбитый режим сна и бодрствования увеличивает общую нагрузку на организм. На этом фоне интенсивные занятия спортом могут дополнительно перегружать сердце и сосуды.

Как уточнила доктор, кроме физиологических рисков, жесткий «наказательный» подход к спорту после праздников часто оказывается психологически неэффективным. Строгие ограничения и изнуряющие тренировки формируют негативное отношение к физической активности и повышают вероятность быстро бросить занятия.

Кашух отметила, что более безопасным и результативным вариантом является постепенное возвращение к привычному ритму: прогулки, легкое кардио и восстановительные тренировки. Такой подход помогает нормализовать пищеварение и водный баланс, снижает риск травм и создает устойчивую основу для долгосрочного результата без вреда для здоровья.

