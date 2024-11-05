Роспотребнадзор запустил горячую линию по вирусу Коксаки

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Роспотребнадзор запустил горячую линию в регионах РФ в связи со случаями заболевания россиян энтеровирусной инфекцией, которую они подхватили на турецких курортах, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее стало известно, что в Турции возросло число россиян, по предварительным данным, подхвативших вирус Коксаки. Также на распространение заболевания в детских садах и школах пожаловались жители трех регионов России.

Роспотребнадзор организовал работу горячей линии, где граждане, вернувшиеся с иностранных курортов, могут сообщить специалистам ведомства о случаях появления признаков инфекционного заболевания.

Россиянам необходимо будет рассказать о периоде нахождения в Турции, туроператоре, месте отдыха, отеле, дате возвращения в страну, состоянии здоровья, а также сообщить свои контактные данные.

Консультацию по поводу вируса Коксаки можно получить по бесплатному номеру Единого консультационного центра Роспотребнадзора — 8-800-555-49-43. Кроме того, номера телефонов, по которым можно обращаться в рамках горячей линии, представлены на официальных сайтах территориальных органов ведомства.

Также Роспотребнадзор запросил информацию о текущей ситуации на курортах Турции.